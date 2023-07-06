В Татарстане в результате аварии на трассе М-7 погиб ребенок

Грузовик врезался в остановившуюся на обочине «Ладу Гранту». Фото: прокуратура РТ

В Татарстане во время аварии на трассе М-7 погиб ребенок. Жертвой аварии стала 14-летняя девочка.

ДТП случилось в четверг, 6 июля, около 13:00 в Пестречинском районе республики – на 872-м километре трассы М-7. Согласно предварительной информации, грузовик врезался в остановившуюся на обочине «Ладу Гранту». 14-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров выехал на место происшествия. По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка, ее ход будет контролировать районная прокуратура.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

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