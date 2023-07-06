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НовостиЭкономика6 июля 2023 13:18

В Казани на территории IT-парка имени Башира Рамеева открылся новый офис VK

Там трудятся 30 разработчиков социальной сети
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Площадь офиса составляет 1,5 тысячи квадратных метров

Площадь офиса составляет 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на территории IT-парка имени Башира Рамеева открылся новый офис VK. Его площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба компании.

В этом офисе трудятся 30 разработчиков социальной сети, а в целом смогут работать до 120 человек.

Как отметил глава Минцифры Татарстан Айрат Хайруллин, открытие офиса повлияет на IT-отрасль как города, так и республики. Созданные условия помогут VK быть ближе к регионам и своим пользователям, запустить еще много разных форматов.

Напомним, в 2022 году в День республики в Казани открыли новый IT-парк имени Башира Рамеева.

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