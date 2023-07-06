Площадь офиса составляет 1,5 тысячи квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на территории IT-парка имени Башира Рамеева открылся новый офис VK. Его площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба компании.

В этом офисе трудятся 30 разработчиков социальной сети, а в целом смогут работать до 120 человек.

Как отметил глава Минцифры Татарстан Айрат Хайруллин, открытие офиса повлияет на IT-отрасль как города, так и республики. Созданные условия помогут VK быть ближе к регионам и своим пользователям, запустить еще много разных форматов.

Напомним, в 2022 году в День республики в Казани открыли новый IT-парк имени Башира Рамеева.

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