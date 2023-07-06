Участникам ралли «Шелковый путь» предоставят 200 тысяч литров топлива

Экипажам предстоит преодолеть дистанцию в 5 тысяч километров Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Участников международного ралли «Шелковый путь» обеспечат 200 тысячами литров топлива. Об этом стало известно на предстартовой пресс-конференции.

Экипажам предстоит преодолеть дистанцию протяженностью более чем в 5 тысяч километров, проехав по территории 13 регионов России.

«В этом году «Шелковый путь» проходит по новым трассам. В направлении Южного Урала мы еще не направлялись. Это, наверное, и будет изюминкой ралли в этом году», - поделился многократный чемпион ралли-рейдов, российский автогонщик Владимир Васильев.

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