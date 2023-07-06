В Мамадышском районе Минниханов и Патрушев посетили сыродельный завод

Гостям представили производственную линейку и рассказали о процессе модернизации предприятия. Фото: rais.tatarstan.ru

В Мамадышском районе глава Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетили сыродельный завод. Они ознакомились с работой предприятия, сообщает пресс-служба раиса республики.

Гостям представили производственную линейку и рассказали о процессе модернизации предприятия, которая произошла благодаря льготному кредитованию. В 2023 году завод планирует нарастить выпуск продукции до 15 тысяч тонн различных сыров.

Предприятие поставляет свою продукцию в 66 российских регионов.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов улично-дорожной сети Казани.

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