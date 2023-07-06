Глава Татарстана обсудил с главой Минсельхоза России ситуацию с засухой

По словам Минниханова, из-за летних заморозков и отсутствия осадков ожидается снижение урожайности кормовых и зерновых культур. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с руководителем Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым ситуацию с засухой. Встреча состоялась в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба раиса РТ.

По словам Минниханова, из-за летних заморозков и отсутствия осадков ожидается снижение урожайности кормовых и зерновых культур. В связи с этим были обсуждены возможные меры поддержки пострадавших хозяйств.

Как отметил Патрушев, в прошлом году Татарстан продемонстрировал один из самых высоких показателей в стране. В 2023 году предусмотрена господдержка на сумму 4,8 миллиарда рублей. Из них республикой освоено уже 60%.

Напомним, в пяти районах Татарстана зафиксирована засуха.

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