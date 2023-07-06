В Казани из-за футбольных матчей временно ограничат движение по ряду улиц

14 июля состоятся женские национальные сборные команды России и Ирана. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани на следующей неделе временно ограничат движение по ряду улиц. Это связано с проведением футбольных матчей, сообщает пресс-служба мэрии города.

В пятницу, 14 июля, сыграют женские национальные сборные команды России и Ирана, 15 июля проведут матч Суперкубка РФ петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. В связи с этим будут закрыты следующие участки:

- 14 июля с 6:00 до 23:00 парковка Центрального стадиона со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной;

- 15 июля с 15:00 до 23:00 улица Сибгата Хакима, участки от улицы Фатыха Амирхана до Чистопольской, от улицы Бичурина до проспекта Ямашева, от проспекта Ямашева до улицы Адоратского, от улицы Адоратского до Сибирского тракта;

- 15 июля с 15:00 до 23:00 дублер улицы Гаврилова, участок от улицы Маршала Чуйкова до Чистопольской;

- 15 июля с 15:00 до 23:00 улица Академика Арбузова, участок от улицы Журналистов до проспекта Ямашева.

Напомним, с 4 июля часть улиц Казани будет перекрыта из-за «Шелкового пути».

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