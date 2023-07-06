Жители Арского района жалуются на гниющую Казанку

Вместе с цветом появился и неприятный запах Фото: принтскрин видео.

Река Казанка у села Качелино в Арском районе Татарстана внезапно приобрела странный цвет – он стал молочным. А чуть позже на берег вынесло мертвых рыб. Раньше это было местом притяжения сельчан, здесь купались и ловили рыбу, теперь же, по уверению местных жителей, не водятся даже комары.

Вместе с цветом появился и неприятный запах, который разносится по всему селу.

«Окошко открывать невозможно, дышать трудно. Летом еще и жарко», - жалуются местные жители

Как сообщает «Вести Татарстан», в Минэкологии РТ о проблеме знают. Эксперты приезжали на место и брали пробы воды.

«По результатам количественного химического анализа в пробах воды выявлены незначительные превышения. Предположительным источником загрязнения является ООО «Водоканал сервис» города Арска», — сообщил руководитель северного территориального управления министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Материалы дела отправлены в прокуратуру.

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