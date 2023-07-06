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НовостиСпорт6 июля 2023 9:58

Данис Зарипов стал амбассадором Всероссийского автопробега федерации ИЖС

Мероприятие пройдёт с 9 по 13 июля
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Автопробег стартует 9 июля в Уфе

Автопробег стартует 9 июля в Уфе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 6 июля, экс-капитан "Ак Барса" и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов стал амбассадором Всероссийского автопробега "Малоэтажная Россия". Об этом на пресс-конференции заявил президент федерации ИЖС Рамиль Усманов. Автопробег стартует 9 июля в Уфе и пройдёт через семь городов России: Самару, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Доброград и Москву. В столицу Татарстана участники планируют приехать 11 числа.

Напомним, сегодня с площади Тысячелетия в Казани стартует международное ралли "Шёлковый путь".

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