Данис Зарипов стал амбассадором Всероссийского автопробега федерации ИЖС

Автопробег стартует 9 июля в Уфе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 6 июля, экс-капитан "Ак Барса" и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов стал амбассадором Всероссийского автопробега "Малоэтажная Россия". Об этом на пресс-конференции заявил президент федерации ИЖС Рамиль Усманов. Автопробег стартует 9 июля в Уфе и пройдёт через семь городов России: Самару, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Доброград и Москву. В столицу Татарстана участники планируют приехать 11 числа.

Напомним, сегодня с площади Тысячелетия в Казани стартует международное ралли "Шёлковый путь".

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram