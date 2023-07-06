Татарстан получит на ремонт коммунальной инфраструктуры 4 млрд рублей

Большую часть денег направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры Казани. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2024 году Татарстан намерен увеличить поступление федеральных средств на ремонт коммунальной инфраструктуры до 4 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин на форуме «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре».

Удвоенную сумму, большую часть, направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры объектов в Казани. Скорее всего, это будет исторический центр, заявил Айзатуллин.

Напомним, ранее Рустам Минниханов на этом же форуме признал ошибки при застройке центра Казани.

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