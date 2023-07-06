В Татарстане может подорожать такси в связи с новыми законами

Ранее в законодательстве не была прописана ответственность агрегаторов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане может подорожать такси в связи с новыми федеральным и республиканским законами о регулировании рынка. Об этом на выездном заседании сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

По словам Ханифова, стоимость поездок в такси повысится из-за отсева серых перевозчиков. При этом он отметил, что самое главное - это безопасность пассажиров. Ранее в законодательстве не была прописана ответственность агрегаторов.

Отметим, с 1 сентября будет действовать обновленный федеральный закон, а регионы должны привести свое законодательство в соответствии с поправками. При этом субъекты могут ввести дополнительные меры.

Напомним, таксисты Казани все чаще покупают дорогие машины, чтобы возить пассажиров на тарифах «Комфорт» и «Бизнес».

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