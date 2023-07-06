В Набережных Челнах произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса

Пострадавшую пассажирку доставили в БСМП. Фото: Госавтоинспекция г. Наб. Челны

В Набережных Челнах 5 июля на проспекте Чулман, напротив 12-го комплекса, произошло ДТП с участием маршрутки. В результате пострадала пассажирка микроавтобуса.

Авария случилась в полдень – столкнулись Datsun on-DO и Fiat Ducato, курсирующий по маршруту №9. Согласно предварительным данным, 46-летний водитель легковушки совершил столкновение с попутно движущимся микроавтобусом.

В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажирка маршрутки. Она была доставлена в отделение травматологии БСМП.

Ранее мы сообщали, что мэр Набережных Челнов прокомментировал ДТП с перевернувшейся маршруткой.

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