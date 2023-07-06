В Татарстане за использование беспилотника могут ввести штраф до 500 тысяч рублей

Запрет на полеты дронов и коптеров был введен в регионе в 2022 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за нарушение запрета использования беспилотника могут ввести штраф. Соответствующий законопроект подготовил прокурор республики Илдус Нафиков.

Согласно документу, Нафиков предложил добавить в кодекс статью о несоблюдении требований нормативных правовых актов региона, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности).

За нарушение этой нормы гражданам грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей, должностным лицам - до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличится. Так, для юрлиц она составит до 500 тысяч рублей.

По мнению прокурора, введение штрафов за использование беспилотников поможет минимизировать риски потенциальных угроз для объектов Татарстана и населения республики, дисциплинировать их в столь непростое время, обеспечить неукоснительное исполнение установленных предписаний.

Отметим, запрет на полеты дронов и коптеров был введен в регионе в 2022 году на фоне проведения спецоперации. Однако ответственность за это нарушение не была предусмотрена. Сейчас документ находится в работе парламентского комитета по законности и правопорядку.

Ранее жителям Татарстана напомнили о запрете на использование беспилотников.

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