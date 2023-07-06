5 июля парень вышел из дома и перестал выходить на связь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани пропал 15-летний подросток. 5 июля он вышел из дома и перестал выходить на связь.

Приметы парня: рост 178 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в черную футболку с принтом волка, черные спортивные штаны, черные кроссовки. С собой был темно-синий рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этого человека, просят позвонить по номеру 112 или 102.

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