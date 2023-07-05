6 июля экзаменационный отдел ГИБДД Казани временно приостановит работу

ФОТО: kzn.ru

В четверг, 6 июля экзаменационный отдел ГИБДД Казани приостановит работу по причине отключения электроэнергии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Татарстана со ссылкой на отдел Госавтоинспекции города.

В здании запланированы работы по плановому выводу в ремонт электросетевого оборудования.

Жители могут записаться на экзамен предварительно через портал госуслуг. Работа в привычном режиме возобновится в пятницу, 7 июля, по адресу: улица Модельная, 10.

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