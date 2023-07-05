Медики Челнов удалили огромную опухоль головного мозга у 72-летнего мужчины

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челнах нейрохирурги удалили огромную опухоль мозга у 72-летнего мужчины. Экстренная операция длилась 5 часов. Об этом случае рассказали в БСМП Набережных Челнов.

Сообщается, что пенсионера доставили в больницу с подозрением на инсульт. У мужчины наблюдалось нарушение сознания и речи, а также частичная обездвиженность рук.

Медики выявили опухоль головного мозга у пациента во время МРТ. Она была огромных размеров, поэтому требовалась незамедлительная операция.

Врачам удалось вырезать опухоль из основания черепа, не задевая здоровые клетки мозга.

После операции состояние пациента улучшилось: начали восстанавливаться речь и навыки приема пищи. Он постепенно возвращается к полноценной жизни.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram