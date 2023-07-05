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НовостиОбщество5 июля 2023 16:57

Реконструкция биоочистных сооружений Казани завершена на 65%

Завершается первый этап работ
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

Реконструкция биологических очистных сооружений Казани завершена на 65%, проинформировали в мэрии столицы Татарстана.

На сегодняшний день первый этап масштабных работ подходит к концу, во время него рабочие построили и обновили порядка 27 зданий. В настоящее время уже параллельно приступили ко второму этапу реконструкции, во время которых будет охвачено 11 строений.

Таким образом, работы на биоочистных сооружениях перевалили за экватор. Завершение полной реконструкции запланировано на следующий, 2024 год.

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