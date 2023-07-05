Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 16:47

Ремонт опор моста «Миллениум» в Казани приостановили из-за гнездования ласточек

Их перенесли ориентировочно на неделю
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

Ремонт опор моста «Миллениум» в Казани приостановили ради сохранения гнезд ласточек, об этом сообщает мэрия города со ссылкой на телеграм-канал «Стратегии развития Казанки».

Речь идет о работах, которые в настоящее время идут со стороны экстрим-парка «Урам». Их перенос запланирован ориентировочно на неделю.

Уточняется, что гнездование ласточек привлекло внимание экологов организации «Защита Казанской Швейцарии». Ласточки часто селятся под пролетом моста, а их гнезда в стыках с опорами находятся под защитой от хищных птиц и сильного ветра.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram