Ремонт опор моста «Миллениум» в Казани приостановили из-за гнездования ласточек

ФОТО: kzn.ru

Ремонт опор моста «Миллениум» в Казани приостановили ради сохранения гнезд ласточек, об этом сообщает мэрия города со ссылкой на телеграм-канал «Стратегии развития Казанки».

Речь идет о работах, которые в настоящее время идут со стороны экстрим-парка «Урам». Их перенос запланирован ориентировочно на неделю.

Уточняется, что гнездование ласточек привлекло внимание экологов организации «Защита Казанской Швейцарии». Ласточки часто селятся под пролетом моста, а их гнезда в стыках с опорами находятся под защитой от хищных птиц и сильного ветра.

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