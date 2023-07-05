Казанская телебашня покажет световое шоу в День семьи, любви и верности, 8 июля

ФОТО: kzn.ru

Казанская телебашня покажет световое шоу 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом рассказали в администрации столицы Татарстана.

Так, в праздничный день на телебашне включат яркую праздничную подсветку. Увидеть светодинамическое шоу жители и гости Казани смогут с 21:00 до 23:00.

На фоне главного символа Дня семьи, любви и верности, белой ромашки, появится поздравление.

Кстати, по случаю праздника в Казани приготовили масштабную программу. Среди мероприятий этого дня - выставки, конкурсы, а также фестиваль «Казань – город счастливых семей».

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