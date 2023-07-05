ФОТО: kzn.ru

Мэр Ильсур Метшин посетил казанский лицей №83, в котором идет ремонт, передает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Сообщается, что капитальный ремонт в учебном заведении стартовал в конце весны. Градоначальнику доложили, что на сегодняшний день кровля здания отремонтирована на 90%, а фасад – на 85%. Ведутся отделочные работы, устанавливаются новые двери и системы освещения.

Далее рабочие приступят к завершающим отделочным работам и обновлению мебели.

Ильсур Метшин осмотрел обновленные помещения лицея №83 и отметил, что учебное заведение ничем не отличается от новой школы.

«Уверены, что все работы будут выполнены в срок и качественно», – сказал мэр.

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