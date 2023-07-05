Ремонт дорог на проспекте Альберта Камалеева в Казани закончат на этой неделе

ФОТО: kzn.ru

Ремонт дорог на проспекте Альберта Камалеева в Казани планируют закончить на этой неделе. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана со ссылкой на администрацию Советского района.

В настоящее время рабочие занимаются обновлением проезжей части площадью более 60 тысяч квадратных метров. Помимо этого осуществляется ремонт тротуара с обеспечением «доступной среды» площадью свыше тысячи квадратных метров.

Завершение работ запланировано на эту неделю.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram