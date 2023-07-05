Фото: Иван МАКЕЕВ

650 пар из Татарстана заключат брак в День семьи, любви и верности. Такими цифрами поделилась начальник управления записи актов гражданского состояния Кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллина на пресс-конференции.

По ее словам, в 2023 году на 7 и 8 июля в республиканские ЗАГСы было подано 650 заявлений о заключении семейного союза. Это на треть больше, чем в прошлом, 2022 году.

Среди мест для торжественной регистрации брака в Татарстане наибольшей популярностью пользуется «Чаша» в Казани. Она, кстати, в этом году празднует 10-летний юбилей.

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