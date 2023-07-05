На Сабантуй в Казани пришли более 170 тысяч человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Сабантуй в Казани, который праздновали два дня, 23 и 24 июня, пришли в общей сложности более 170 тысяч человек. Об этом рассказал глава управления культуры столицы Татарстана Азат Абзалов.

Сабантуй-2023 развернулся в Казани на четырех площадках. Главная из них работала в поселке Мирный. Ее посетили порядка 110 тысяч человек.

По словам Абзалова, за эти дни гости праздника съели около 20 тысяч эчпочмаков и 10 тысяч перемячей и беляшей, а также выпили 3 тысячи литров чая.

Сабантуй в Казани, к счастью, прошел без происшествий и нарушений.

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