Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три IT-компании Татарстана вошли в ТОП-100 крупнейших по России по результатам 2022 года. Рейтинг опубликовал аналитический центр CNews.

Так, 18 место заняла компания ICL с выручкой в 29 миллиардов рублей, на 41-м месте оказалась Innostage с прибылью в размере 10,4 миллиарда рублей.

55 позицию рейтинга заняла татарстанская компания «Барс Груп». Ее совокупная выручка за прошлый год составила 7,3 миллиарда рублей.

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