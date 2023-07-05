В Казани на реализацию туристического кода направят 204 миллиона рублей

Эти работы необходимо завершить до 1 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на реализацию проекта туристического кода центра города направят 204,2 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из федерального и республиканского бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на улице Каюма Насыри для придания красочного вида появится архитектурное освещение зданий. Там установят информационные указатели и элементы навигации, сцену, скамейки, мультимедийное оборудование, монументально-декоративную конструкцию «Хасите», проведут озеленение.

Кроме того, на территории Старо-Татарской слободы появятся уборные и оборудование для ограничения парковки. Эти работы необходимо завершить до 1 декабря.

Напомним, в 2023 году на Юнусовской площади в Казани благоустроят три сквера.

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