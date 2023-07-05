В Набережных Челнах планируют построить 18-этажный дом

Всего в доме будет находится 179 квартир. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Сидоровка планируют построить 18-этажный дом. Этот объект станет первым коммерческим проектом в этой части Набережных Челнов.

Всего в здании будет 179 квартир. В ближайшее время специалисты приступят к подготовительным работам. Сваи и ограждения появятся по улице Карманова.

«Сидоровка – достаточно специфичный район. И в определенной мере это для нас вызов. Многие там живут десятилетиями, им нравится это место. Тем не менее, мы считаем, что Сидоровку тоже надо развивать. Запрос на комфортное жилье был, есть и будет, и надо давать возможность людям, которые связывают свое будущее с этой частью города, знакомиться с последними тенденциями жилищного строительства», – прокомментировал Евгений Александров, коммерческий директор компании-застройщика.

Квартиры будут сдаваться в чистовой отделке. На территории расположатся детская площадка и зеленая зона. Стоимость квартир пока неизвестна.

Напомним, в Казани на улице Гаяза Исхаки построят дом бизнес-класса.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram