В Татарстане суд признал водителя виновным в смертельном ДТП на паромной переправе

Суд назначил водителю наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Верхнеуслонский районный суд Татарстана признал 32-летнего жителя Казани виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Авария произошла в сентябре 2021 года на паромной переправе «Верхний Услон — Аракчино». На груженном песком самосвале «КАМАЗ», за рулем которого находился подсудимый, отказала тормозная система. В результате — грузовик наехал на ожидающий паром Audi, и оба автомобиля упали в воду.

Водитель «КАМАЗа» сумел выбраться, а Audi ушла под воду. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Мужчина вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с тем же испытательным сроком. Кроме того, подсудимый будет обязан компенсировать моральный вред родственникам погибшего на сумму 1 миллион рублей.

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