Экономический эффект для Татарстана от трассы М-12 оценили в 146 млрд рублей

Макроэкономический эффект, оценивается в 2,4 триллиона рублей. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Экономический эффект для Татарстана от строительства новой платной трассы М-12 составит 146 миллиардов рублей. Об этом сообщается в проекте постановления комитета Госсовета региона по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Особенностью маршрута станет макроэкономический эффект, оцениваемый в 2,4 триллиона рублей. Такая сумма будет сформирована за счет объединения в зоне 8-часовой доступности субъектов России, продукция которых тяготеет к перевозкам автомобильным транспортом.

Вместе с тем, возведение мостового перехода в Елабужском районе улучшит логистику между Набережными Челнами, Менделеевском, Елабугой и Нижнекамском.

Ранее Марат Хуснуллин заявил о готовности трассы М-12 Москва – Казань на 70%.

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