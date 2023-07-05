Забег «Ночная Казань» перенесли из-за Суперкубка России по футболу

Соответствующее решение приняли МВД Татарстана и глава республики Рустам Минниханов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Забег «Ночная Казань» перенес с 15 июля на 19 августа из-за Суперкубка России по футболу. Соответствующее решение приняли МВД Татарстана и глава республики Рустам Минниханов в целях безопасности бегунов.
Команда Timerman заявила, что безопасность участников всегда была для них приоритетом.
«Надеемся, что вы сможете принять участие в соревнованиях 19 августа», - заявили организаторы забега.
Напомним, ранее «Ночной велофест» в Казани посетили 4,5 тысячи человек.
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