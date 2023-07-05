Забег «Ночная Казань» перенесли из-за Суперкубка России по футболу

Соответствующее решение приняли МВД Татарстана и глава республики Рустам Минниханов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забег «Ночная Казань» перенес с 15 июля на 19 августа из-за Суперкубка России по футболу. Соответствующее решение приняли МВД Татарстана и глава республики Рустам Минниханов в целях безопасности бегунов.

Команда Timerman заявила, что безопасность участников всегда была для них приоритетом.

«Надеемся, что вы сможете принять участие в соревнованиях 19 августа», - заявили организаторы забега.

Напомним, ранее «Ночной велофест» в Казани посетили 4,5 тысячи человек.

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