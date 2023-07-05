Около 500 домов в Вахитовском районе Казани останутся в выходные без воды

Воды в части Вахитовского района не будет с 8 июля 12.00 до 9 июля 19.00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 8 июля, ряд домов в Вахитовском районе Казани на время останется без воды. Здесь будут заменять запорные арматуры, изношенные на 100%. Их установили более полувека назад и замена необходима для недопущения аварии.

Воды в части Вахитовского района не будет с 8 июля 12.00 до 9 июля 19.00. Под отключение попадают 492 многоквартирных дома, детсады, школы, вузы, медучреждения и здания администраций. Со списком адресов можно ознакомится на сайте МУП «Водоканал».

Вместе с тем в части Советского района давление воды будет понижено. Подать заявку на размещение цистерны с водой можно по телефону: 8 (843) 231-62-60.

Ранее стало известно, что Вахитовский суд Казани отремонтируют за 2,5 миллиона рублей.

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