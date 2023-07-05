Деятельность фонда построена на принципе использовании проактивного формата работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в филиал фонда «Защитники Отечества» обратились более 280 человек. Об этом во время интервью сообщила руководитель регионального филиала Гузель Удачина.

По словам Удачиной, деятельность организации построена на принципе использования проактивного формата работы. Это значит, что сотрудники сами предлагают свою помощь, а не ждут, когда люди сами обратятся к ним. Следующий принцип заключается в том, чтобы решить все проблемы людей.

При этом большинство обращений в фонд связаны с получением статуса ветерана боевых действий, а также медицинской помощи и разъяснением мер социальной поддержки.

Напомним, в Татарстане утвердили состав Республиканского фонда поддержки.

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