В Казани на ремонт перекрестка у мечети «Ярдэм» потратят 335 млн рублей

От подрядчика требуется разобрать асфальт, заняться подгрунтовочными работами и благоустройством территории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на ремонт ливневой канализации вблизи мечети «Ярдэм», а также перекрестка улиц Серова и Кулахметова потратят 335 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета.

От подрядчика требуется разобрать асфальт, заняться подгрунтовочными работами и благоустройством территории. Протяженность ливневой канализации составила 0,6 километра.

Кроме того, в обязанности исполнителя вошли проведение капремонта перекрестка улиц Серова и Кулахметова. Там появятся светофоры. Эти работы необходимо завершить до 24 ноября, сообщает «Реальное время».

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

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