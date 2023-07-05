Еще 80 детей из Луганска проведут летние каникулы в Татарстане

У детей появилась возможность ощутить себя частью большой многонациональной семьи Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще 80 детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) проведут летние каникулы в Татарстане. Об этом сообщила депутат Госдумы России Альфия Когогина.

Депутат Госдумы провела встречу с детьми из ЛНР, которые отдыхают в летнем лагере в Набережных Челнах. Там для них организован разнообразный отдых, который включает в себя посещение театра, встреча с командой «КАМАЗ-мастер», поход в дельфинарий и посещение музея-заповедника.

Кроме того, у детей появилась возможность ощутить себя частью большой многонациональной семьи Татарстана. Когогина выразила благодарность татарстанской компании и раису республики Рустаму Минниханову за поддержку.

Напомним, в Татарстане более 168 тысяч детей примут участие в летней оздоровительной кампании.

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