Согласно данным ведомства, один из депутатов в своей справке утаил доход, полученный по основному месту работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнекамске полномочия двух депутатов прекращены из-за утраты доверия. Речь идет о сокрытии источников дохода, сообщает Управление раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики.

Согласно данным ведомства, один из депутатов в своей справке утаил доход, полученный по основному месту работы, в размере пяти миллионов рублей. А в документе супруги не указаны средства, полученные от Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по республике. Также мужчина скрыл действующий банковский счет.

Второй депутат утаил доход на сумму 26,5 миллиона рублей, земельные участки площадью 4,3 тысячи квадратных метров и 871 квадратный метр, а также два легковых прицепа и 16 банковских счетов.

При этом оба депутата отметили, что эти нарушения допущены по причине невнимательности. Но эти доводы не были приняты.

Напомним, глава Татарстана подписал закон об увеличении числа депутатов Госсовета республики.

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