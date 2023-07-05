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НовостиПроисшествия5 июля 2023 6:12

Апелляцию Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, рассмотрят в Нижнем Новгороде

Жалоба уже зарегистрирована и передана судье
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В данное время дата заседания еще неизвестна.

В данное время дата заседания еще неизвестна.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Апелляцию на пожизненный приговор Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани, рассмотрят в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Казань» сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Процедуру проведут в четвертом апелляционном суде общей юрисдикции. Жалоба уже зарегистрирована и передана судье. Пока дата заседания неизвестна.

Ильназ Галявиев напал на казанскую гимназию в мае 2021 года. От его действий погибли девять человек, в том числе семеро детей.

Напомним, потерпевшие от нападения Галявиева на казанскую гимназию №175 прокомментировали его желание написать книгу.

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