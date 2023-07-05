Апелляцию Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, рассмотрят в Нижнем Новгороде

В данное время дата заседания еще неизвестна. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Апелляцию на пожизненный приговор Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани, рассмотрят в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Казань» сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Процедуру проведут в четвертом апелляционном суде общей юрисдикции. Жалоба уже зарегистрирована и передана судье. Пока дата заседания неизвестна.

Ильназ Галявиев напал на казанскую гимназию в мае 2021 года. От его действий погибли девять человек, в том числе семеро детей.

Напомним, потерпевшие от нападения Галявиева на казанскую гимназию №175 прокомментировали его желание написать книгу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram