В Казани «Рубин» обыграл «КАМАЗ» в товарищеском матче

казанская команда заняла первое место в Российской первой лиге 2022-2023 годов. Фото: www.rubin-kazan.ru

Во вторник, 4 июля, в Казани встретились футбольные клубы «Рубин» и «КАМАЗ». Игра между ними состоялась в рамках товарищеского матча и закончилась со счетом 5:1 в пользу казанской команды.

Среди игроков «Рубина» отличились защитник Максим Ширяев, полузащитник Александр Зотов, нападающий Виталий Лисакович, полузащитник Александр Ломовицкий, центральный защитник Игор Вуячич. А среди соперников лучшим стал нападающий Артур Арустамян.

«У нас не было акцента на свежести команды и на подготовке именно к этой игре. Конечно, побеждать приятно, но это не на первом плане сегодня», - прокомментировал игру главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

Отметим, казанская команда заняла первое место в Российской первой лиге 2022-2023 годов, набрав 69 очков. А клуб из Набережных Челнов завершил прошлый сезон на 11-м месте в турнирной таблице.

Напомним, «Ак Барс» проиграл ЦСКА со счетом 2:3 в борьбе за Кубок Гагарина.

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