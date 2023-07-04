Профессор казанского университета предупредил об аномальной жаре в начале июле

Аномальную жару он объяснил антициклональным характером погоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Профессор Казанского федерального университета , доктор географических наук Юрий Переведенцев предупредил об аномальной жаре в начале июле. По его словам, среднесуточная температура будет выше нормы на 4-5 градусов.

Аномальную жару он объяснил антициклональным характером погоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра жарким будет весь июль, а вод осадков как раз не предвидится. Погода может измениться, если придет циклон, но пока таких прогнозов нет.

Завтра, 5 июля, днем ожидается от 27 до 32 градусов. 6 июля — 28-33 градуса, 7 июля — от 30 до 35 градусов.

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