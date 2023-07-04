Суд решил удовлетворить этот иск лишь частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Татарстана потребовал взыскать в Банка Казани 35 млн рублей путем взаимозачета средств, тем самым частично удовлетворив иск ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.

Из материалов дела следует, что ПСО заключило госконтракт с «Волго-Вятскуправтодором» на реконструкцию трассы М7 «Волга». Работы не были выполнены подрядчиком в установленный срок. Банк выплатил заказчику штраф в размере 200 тысяч рублей и вернул 96 млн аванса по договору. Позднее организация списала с ПСО 251 млн рублей в качестве неустойки.

В связи с этим компания Зиганшина потребовала взыскать с Банка Казани 250 млн. Однако суд решил удовлетворить этот иск лишь частично, посчитав, что 215 рублей были списаны обосновано.

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