Но он все равно остался выше среднероссийского показателя на 3,5 балла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Татарстане снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку. Он составил 72,01 балла, что ниже, чем в прошлом на 0,81. Об этом рассказал министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин.

Глава профильного ведомства отметил, он все равно остался выше среднероссийского показателя на 3,5 балла. Это больше, чем в 2022 на 0,5.

Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ завершился 1 июля. Пока что подведены только промежуточные итоги кампании: еще не до конца завершены процедуры апелляции и нет результатов экзаменов, которые были проведены в резервные даты.

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