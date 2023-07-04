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НовостиОбщество4 июля 2023 16:31

Минобрнауки Татарстана запросило более 200 млн рублей на безопасность образовательных учреждений

Об этом рассказал замминистра ведомства Рамиль Хайруллин
Елена СКВОРЦОВА
Такая сумма сложилась по итогам проведенного мониторинга

Такая сумма сложилась по итогам проведенного мониторинга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобрнауки Татарстана запросило более 200 млн рублей на безопасность образовательных учреждений. Об этом рассказал замминистра ведомства Рамиль Хайруллин.

Он отметил, что такая сумма сложилась по итогам проведенного мониторинга. Она необходима для оснащения профильных учреждений техническими системами безопасности, чтобы обеспечить их антитеррористической защищенностью и устранить нарушения правил пожарной безопасности.

Обращение направлено в адрес главы республики Татарстана Рустама Минниханова.

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