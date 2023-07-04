Такая сумма сложилась по итогам проведенного мониторинга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобрнауки Татарстана запросило более 200 млн рублей на безопасность образовательных учреждений. Об этом рассказал замминистра ведомства Рамиль Хайруллин.

Он отметил, что такая сумма сложилась по итогам проведенного мониторинга. Она необходима для оснащения профильных учреждений техническими системами безопасности, чтобы обеспечить их антитеррористической защищенностью и устранить нарушения правил пожарной безопасности.

Обращение направлено в адрес главы республики Татарстана Рустама Минниханова.

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