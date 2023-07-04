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НовостиОбщество4 июля 2023 15:39

Гибелью рабочего на стройке в Татарстане заинтересовалась прокуратура

Ведомство организовало проверку случившегося
Елена СКВОРЦОВА
35-летний мужчина выпал из люльки автокрана во время строительных работ жилого комплекса на улице Норд Драйв в Елабуге

35-летний мужчина выпал из люльки автокрана во время строительных работ жилого комплекса на улице Норд Драйв в Елабуге

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 4 июля, в Татарстане 35-летний мужчина выпал из люльки автокрана во время строительных работ жилого комплекса на улице Норд Драйв в Елабуге. Он скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Данным происшествием заинтересовалась прокуратура. Ведомство организовало проверку с участием специалистов, которые будут выяснять, соблюдались ли на площадке правила безопасности.

Также прокурорами взято на контроль расследование уголовного дела по статье за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Ранее об этом сообщал следственный комитет Татарстана.

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