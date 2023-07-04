В Татарстане ведут набор абитуриентов 45 вузов Фото: Иван МАКЕЕВ

В вузах Татарстана выделили 10% бюджетных мест для детей Героев России и участников СВО. Об этом сообщили министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на бриифнге в кабинете министров региона.

В общей сложности число мест составит более двух тысяч бюджетных мест из 21. Министр пояснил, что в пределах специальной квоты на обучение детей военных и сотрудников, погибших, получивших травмы или заболевания, осуществляется без вступительных испытаний. За исключением специальностей творческой или профессиональной направленности.

Напомним, что в Татарстане ведут набор 45 вузов.

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