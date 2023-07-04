Реконструкция БОСК в Казани выполнена на 65%

Ход ремонта проконтролировал мэр Казани Ильсур Метшин. Фото: Денис Гордийко с сайта kzn.ru

Реконструкция биологических очистных сооружений Казани выполнена на 65%. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Сейчас завершается первый этап реконструкции во время, которого были обновлены и построены 27 строений. Он начался в 2021 году. Кроме того, параллельно был начат второй этап, который затрагивает еще 11 построек. По плану полностью работы должны быть завершены в 2024 году. Напомним, что БОСК был построен в 1974 году и н момент работ, износ оборудования составил 80%.

Ход ремонта проконтролировал мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что после реализации проекта БОСК будут принимать 650 тысяч кубометров вод ежесуточно вместо 450 тысяч, а качество самой воды, которая возвращается в Волгу улучшится благодаря новому оборудованию и технологиям.

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