Для музея техники на базе самолета КНИТУ-КАИ выделят 26,2 млн рублей

Посетители музея смогут ознакомиться с обстановкой в фюзеляже самолета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для оснащения музея техники на базе самолета Ту-144 КНИТУ-КАИ выделят 26,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в музее появится 11 стендов, выполненные в авиационной стилистике. На одном из них установят интерактивное приложение, благодаря которому можно ознакомиться с историей самолета.

Кроме того, у посетителей появится возможность при помощи мультимедийного оборудования понаблюдать за жизнью на борту Ту-144. Также они смогут ознакомиться с обстановкой в фюзеляже самолета и посидеть на креслах.

Напомним, на ремонт самолета Ту-144 на улице Четаева в Казани направят более 18 млн рублей.

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