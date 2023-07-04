Первые 14 из 24 «Нефазов» уже находятся в Набережных Челнах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах запустят новый автобусный маршрут через ЖК «Притяжение». Согласно поручению мэра города Наиля Магдеева, до 20 августа его должны обкатать.

По словам Магдеева, нужно заранее организовать движение и знать о том, какой будет пассажиропоток. При этом первые 14 из 24 «Нефазов» уже находятся в городе.

Как отметил мэр Набережных Челнов, 1 сентября дети пойдут в школу, поэтому все работы по Московскому проспекту должны быть выполнены. В связи с этим на осень это откладывать не будут.

Напомним, в Набережных Челнах новые автобусы поступят на баланс МУП «Горкоммунхоз».

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