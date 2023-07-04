Гости и жители города смогут бесплатно посетить четыре экспозиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 4 июля Галерею современного искусства можно посетить бесплатно. Это связано с акцией, которую проводят каждый первый вторник месяца, сообщает пресс-служба галереи.

Гости и жители города могут бесплатно посетить выставку турецкого художника Рашита Алтуна «Сначала», «Бубновый валет. Собрание ГМИИ РТ», просветительский выставочный проект «Урман», выставка «Обретение: Красота и укор» Молодежного отдела Казанской епархии.

Отметим, экспозиции будут открыты с 11:00 до 20:00 согласно графику работы.

Напомним, в Казани открылась мультимедийная выставка об истоках событий на Украине.

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