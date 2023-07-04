Вакантное место в горсовете Набережных Челнов займет Марсель Тухватуллин

Марсель Тухватуллин женат, у него трое детей

Место Руслана Нигматулина, который недавно был избран депутатом Госсовета Татарстана, в городском совете Набережных Челнов займет предприниматель, директор ООО «Приборкам» Марсель Тухватуллин.

«В 2020 году наша партия выдвигала на выборы депутатов горсовета список из восьми предпринимателей, трое из них прошли и образовали фракцию. Согласно законодательству, на вакантное место мы можем предложить любую кандидатуру из пяти из этого списка. Мы решили, что место депутата должен занять Марсель Тухватуллин», - пояснил лидер реготделения партии Руслан Нигматулин.

Марсель Тухватуллин женат, у него трое детей. Предпринимателю 36 лет. У него высшее образование по специальности «Менеджмент организации».

Ранее мы сообщали, что депутат Нигматулин из Набережных Челнов досрочно сложил свои полномочия.

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