Рэпер Дава приехал в Марий Эл к своей подписчице

Дава навестил свою подписчицу в селе Арда. Фото: Даниил ОПАРИН

«Угадай, где я?» - написал блогер и рэпер Дава (Давид Манукян) в своем аккаунте в соцсетях. Оказалось, что он приехал к своей подписчице в село Арда в Марий Эл. Блогера встретили с песнями под гармонь.

- Мама у нее [подписчицы] мировая. На гармошке играет, коз доит и дрова нарубит. От всей души вот так надо встречать, - поделился впечатлениями Манукян.

Дава пока не раскрывает, с какой целью приехал к подписчице. Известно лишь то, что рассказать подписчикам об этом он собирается чуть позже.

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