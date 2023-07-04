Из Нижнего Новгорода в Казань 10 июля стартует благотворительный марафон «Бегом за Добром»

С 10 по 14 июля состоится благотворительный марафон «Бегом за Добром». Его участники, в том числе и воспитанники казанской студии Театра моды «Солнечный Мир», пробегут из Нижнего Новгорода до Казани – от Кремля до Кремля. Все это будет происходить с остановками на отдых и ночлег.

Как рассказывают организаторы акции, ее цель – собрать 230 000 рублей на покупку оборудования для спортивных занятий детей с синдромом Дауна в нижегородском центре «Сияние» и оплату работы тренера по футболу.

По договоренности, дети студии Театра моды «Солнечный Мир» пробегут отдельный участок, другая группа театра в костюмах народов России встретит участников акции в Казанском Кремле у мечети Кул-Шариф. Предположительное время их прибытия в столицу Татарстана - 14 июля 16.00.