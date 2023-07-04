В День семьи, любви и верности в Йошкар-Оле выступит певица Согдиана

Согдиана выйдет на сцену в 19.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 8 июля, в Йошкар-Оле отметят День семьи, любви и верности. Праздник пройдет с 14.00 до 22.00 на Патриаршей площади.

Жители и гости города смогут посетить мастер-классы по изготовлению украшений, свечей, мыла, игрушек, росписи фигур и магнитов. На протяжении дня на сцене будут выступать популярные артисты Марий Эл.

Завершится праздник концертом певицы Согдианы, танцевальной программой от резидентов Holmes_club.music, а также сетами от диджеев Йошкар-Олы и Казани, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Ранее мы рассказывали, что в Казани бесплатные концерты дадут Сергей Лазарев, Хабиб, Юлианна Караулова и Mary Gu.

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