За день центр принимает порядка 70 человек и более. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 4 июля, в Казани открылся центр по приему на контрактную службу «Батыр». Он расположился в здании бывшей социальной столовой по адресу: улица Воровского, 25.

За день центр принимает порядка 70 человек. Желающие могут заключить контракт с министерством обороны России, получить нужную информацию об условиях заключения контракта и помощь в оформлении документов.

После подписания документов добровольца отвозят на автомобиле в ближайшую поликлинику, где он без очереди проходит полное обследование на наличие возможных заболеваний.

По словам руководителя центра «Батыр» Владислава Кузнецова, полный пакет документов теперь можно оформить за один день. До этого заключение контракта могло занимать два месяца, сообщает «Бизнес Online».

Ранее бойцы батальонов «Алга» и «Тимер» получили от правительства Татарстана боевые дроны.

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